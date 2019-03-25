Россиянам могут разрешить ездить в Турцию по внутренним паспортам

Россия и Турция ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турецкую республику по внутренним паспортам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий МИД.

Глава ведомства Мевлютом Чавушоглу сообщил, что этот вопрос будет детально рассмотрен в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье 28 марта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России в ходе визита в Турцию примет участие в 7-м заседании Совместной группы стратегического планирования.

Стороны обсудят урегулирование ситуации в Сирии и подготовку к предстоящему заседанию Совета сотрудничества высшего уровня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

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