Глава Минпромторга обнадежил скорым запуском чартеров в Египет

Чартеры на курорты Египта могут быть возобновлены до конца текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума в контексте вопроса журналистов о поставках российских самолетов в Египет.

По словам министра, переговоры по поставкам отечественных самолетов в Египет будут возобновлены после старта чартерного авиасообщения с этой арабской страной. «Когда это конкретно случится – сказать тяжело, но рассчитываем, наверное, что в этом году», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

Напомним, полеты российских самолетов на египетские курорты на Красном море прекратились в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал полет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления регулярного авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. В апреле 2018 года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром.

В апреле этого года вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предположил, что чартеры в Хургады и Шарм-эш-Шейх могут быть открыты уже осенью.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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