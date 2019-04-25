Чартеры в Египет могут запустить осенью

Туроператоры назвали возможную дату возобновления чартеров на курорты Египта. По их словам, велика вероятность того, что это произойдет уже осенью. Однако окончательно решение еще не принято.

«Сама возможность открытия Египта отрезвляет, но основное условие – это безопасность…но окончательное решение будет за правительством», – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин газете «Известия».

Чартеры в Египет создадут конкуренцию курортам ОАЭ и Туниса. По мнению Барзыкина, это несомненно повлияет на распределение туристического потока.

«Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет», – пояснил вице-президент РСТ.

В свою очередь в египетском посольстве подтвердили, что страна выполнила все требования российских спецслужб и ожидает результатов проверки. По данным дипломатического ведомства, российская инспекция осталась довольна аэропортами Синая.

Как сообщал «Новый День», полеты российских самолетов в Египет прекратились в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал полет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления регулярного авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. В апреле 2018 года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром.

Москва, Каир, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Каир. Другие новости 25.04.19

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