Из Турции экстренно вывезли двух больных россиянок

Две туристки из Москвы и Нижневартовска были эвакуированы с турецкого курорта после того, как заболели. Это первый случай экстренной транспортировки туристов в этом году, сообщает Ассоциация туроператоров.

Две женщины попали в больницы Турции в разное время в июне. По подсчетам страховщиков, длительное лечение не могло быть покрыто компенсацией по страховому полису. Тогда родственникам пришлось бы доплачивать за услуги турецких врачей.

Медики одобрили перевозку больных россиянок. Туристок доставили одним спецбортом в Москву, а затем в Нижневартовск – в медицинские учреждения по их месту жительства.

Страховое возмещение по полису каждой женщины – 40 тысяч долларов. 16600 долларов было выплачено за медицинские услуги в Турции. Эвакуация спецбортом санитарной авиации обошлась в 58 тысяч долларов или 3 700 000 рублей.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 08.07.19

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