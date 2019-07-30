На отдыхе в Анталье умерли десятки российских туристов, заявил генконсул РФ

С начала 2019 года на курортах турецкой Антальи скончались десятки российских туристов. Об этом сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза. «В текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», – приводит слова дипломата РИА «Новости». Санитарной авиацией в этом году были эвакуированы из Турции в российские больницы восемь тяжелобольных граждан.

Генконсул отметил, что граждане перед поездкой на отдых не готовы трезво оценивать состояние здоровья и игнорируют рекомендации врачей. «Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата», – указал представитель российской дипмиссии.

Кроме того, многие туристы зачастую злоупотребляют алкоголем и невнимательны во время купания в море и бассейнах. «Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов», – подчеркнул Рогоза.

Дипломат призвал российских путешественников быть предельно внимательными к своему здоровью, а также здоровью своих близких.

Анталья, служба информации РИА «Новый День»

Анталья. Другие новости 30.07.19

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