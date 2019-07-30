Выросло число жалоб российских туристов на обслуживание в отелях Турции

Российские туристы стали чаще жаловаться на ненадлежащее качество обслуживания в турецких отелях. Об этом сообщил генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.

По его словам, отдыхающие из России обращаются к дипломатам круглый год. При этом проблемы с уровнем услуг турецких отельеров относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством, передает РИА «Новости».

«Кстати, в последнее время число таких обращений возросло, вероятно, в связи с тем, что россияне, с учетом повышения цен на туруслуги, предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с хорошим качеством обслуживания», – рассказал собеседник агентства.

В том случае если турист не получил то качество услуг, которое заявлено, он может направить жалобу туроператору, в Роспотребнадзор и Ростуризм. Обращение необходимо подкрепить доказательной базой с фото- или видеоматериалами.

«Генконсульство в рамках своей компетенции и полномочий консультирует граждан при возникновении такого рода проблем, в контакте с туроператором и администрацией отеля оказывает посильную помощь», – добавил дипломат.

Анталья, Служба информации РИА «Новый День»

Анталья. Другие новости 30.07.19

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