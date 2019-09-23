Thomas Cook объявила о закрытии. Её крах не отразится на работе «Интуриста» и «Библио-Глобуса», заверили в РСТ

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила свою работу после 178 лет работы, объявив о принудительной ликвидации. Причиной стали финансовые трудности. В связи с этим в турфирме объявили об отмене с 23 сентября всех забронированных поездок и авиарейсов, а также закрытии всех розничных магазинов, говорится в сообщении на ее сайте

В результате краха компании пострадали 600 тысяч туристов со всех концов мира, в том числе 150 тысяч жителей Британии, уточняет AP. Гендиректор компании Питер Фанкхауер назвал сегодняшний день «очень печальным» для Thomas Cook, которая «стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», передает Reuters. Он извинился перед «миллионами клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали компанию на протяжении многих лет».

На сегодняшний день четыре авиакомпании Thomas Cook уже прекратили полеты. Без работы останутся 21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании.

Лондон оплатит возвращение в страну туристов, чей отдых заканчивался с 23 сентября по 6 октября. Для них заказаны более 40 чартерных рейсов. Операция по возвращению британцев домой станет самой дорогой в мирное время: она обойдется правительству Великобритании в сумму до 750 млн долларов.

В последнее время Thomas Cook испытывала финансовые проблемы. В самой компании называли различные причины, – политическая нестабильность в ряде традиционных мест отдыха (к примеру, в Турции) и отказ клиентов от бронирования отпусков из-за Brexit. Кроме того, турфирма столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров. На фоне роста конкуренции и снижения прибыли компания накопила задолженность на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. 20 сентября Thomas Cook предупредила о бедственном финансовом положении на фоне переговоров о привлечении финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов с целью избежать банкротства, которые в итоге завершились безуспешно. Ранее турфирма договорилась о получении от инвесторов 900 млн фунтов в рамках рекапитализации.

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, которого называют отцом организованного туризма. Число ее клиентов достигало 19 млн человек в год.

Стоит отметить, что Thomas Cook принадлежит российский туроператор «Интурист». О выкупе всех акции турфирмы из РФ стало известно в конце прошлого года. Добавим, что в марте 2019 года Thomas Cook объявила о сделке с одним из лидером российского туррынка туроператором «Библио-Глобус» по приобретении 30% компании. Сделка должна была совершаться поэтапно и завершиться к концу текущего года, по итогам которой российская компания целиком перейдет британской турфирме. Впоследствии сообщений о завершении сделки не поступало.

В «Интуристе» после объявления о ликвидации «материнской» компании заявили, что туроператор работает в обычном режиме. В компании заверили, что банкротство Thomas Cook не скажется на клиентах «Интуриста». Об этом заявил исполнительный директор туроператора Сергей Толчин. «Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор «Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта», – объяснил топ-менеджер в комментарии изданию «Вестник АТОР», добавив, что «Интурист» и Thomas Cook также используют разные принимающие компании. Толчин также заверил, что «планы у «Интуриста» на зимний сезон также остаются в силе».

Официальных комментариев от «Библио-Глобуса» пока не поступало. В то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что банкротство Thomas Cook не коснется туристов и «Библио-Глобуса», и «Интуриста». По ее словам, данные компании ведут самостоятельный бизнес, они «абсолютно самостоятельные, прибыльные». Однако Тюрина добавила, что проблемы британской компании скажутся на доверии к пакетным турам и к крупным брендам. Вероятно, все больше туристов будут задумываться о «самостоятельной организации путешествий там, где это возможно», отметила она в комментарии «Эху Москву».

Лондон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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