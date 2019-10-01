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Вторник, 1 октября 2019, 09:42 мск

Новости Туризм

Россияне пытались вывезти чемодан с едой из турецкого отеля

Фото: www.haberturk.com

В Турции российские туриты решили вернуться на родину, прихватив целый чемодан с едой из отеля. Сотрудники гостиницы не дали этого сделать.

Как сообщает Haberturk, инцидент произошел в одном из отелей города Манавгат. В гостинице действует система «все включено». Однако в правилах прописано, что выносить еду и напитки из ресторанов в номер запрещено.

Туристы из России набили целый чемодан блюдами из меню завтрака, а также упаковали в пакеты фрукты и напитки. Служащие отеля продукты изъяли, постояльцев отпустили.

Представитель отеля подчеркнул, что система «все включено» позволяет туристам употреблять пищу в неограниченных количествах, но не разрешает забирать ее с собой. Он предположил, что россияне неправильно поняли правила проживания в гостинице.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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