Россияне пытались вывезти чемодан с едой из турецкого отеля

В Турции российские туриты решили вернуться на родину, прихватив целый чемодан с едой из отеля. Сотрудники гостиницы не дали этого сделать.

Как сообщает Haberturk, инцидент произошел в одном из отелей города Манавгат. В гостинице действует система «все включено». Однако в правилах прописано, что выносить еду и напитки из ресторанов в номер запрещено.

Туристы из России набили целый чемодан блюдами из меню завтрака, а также упаковали в пакеты фрукты и напитки. Служащие отеля продукты изъяли, постояльцев отпустили.

Представитель отеля подчеркнул, что система «все включено» позволяет туристам употреблять пищу в неограниченных количествах, но не разрешает забирать ее с собой. Он предположил, что россияне неправильно поняли правила проживания в гостинице.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 30.09.19

Российский МИД обвинил США в развязывании визовой войны. / В Крыму отказываются принимать российские деньги. / Названа предварительная причина пожара на пляже популярного крымского санатория (Фото). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»