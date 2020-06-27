Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июль

Туроператоры начали аннулировать зарубежные туры с вылетом в июле в условиях неопределенности с датами открытия международного авиасообщения. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что туроператоры отменяют июльские туры за рубеж, поскольку «не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц» и «не хотят рисковать». Об аннуляции путевок сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, «Интурист» и Coral Travel.

Так, «Интурист» пока отменяет заграничные туры с датами вылета до 16 июля. В ANEX Tour сообщили, что отменили туры в Турцию пока с 1 по 15 июля. TEZ Tour аннулировал туры в Турцию с датами заездов с 1 по 17 июля.

Туроператоры предлагают туристам перенести поездки либо на более поздние даты в этом году, либо на следующий год без доплат.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

8 июня глава правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения, которое дает россиянам возможность выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками. При этом он не уточнил, когда российские границы будут частично открыты.

Накануне глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что рассчитывает на возобновление международного авиасообщения в июле. Это произойдет после того, как будет обеспечена безопасность авиаперевозок внутри самой России, отметил чиновник.

Между тем, как сообщил сегодня источник «Интерфакса, полеты в страны дальнего зарубежья в июле могут и не возобновиться. По его сведениям, в июле планируется открыть авиасообщение со странами СНГ, а возобновление полетов дальнее зарубежье вероятно не раньше августа, с учетом эпидемиологической обстановки. «Для этого проводится оценка эпидситуации в каждом конкретном государстве назначения», – отметил источник.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.06.20

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