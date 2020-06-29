19 тысяч на двоих на неделю: туристов заманивают на российские курорты низкими ценами

Недельные туры по России с заездом 7-10 июля подешевели по сравнению с прошлым годом на 12%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Эксперты мониторят цены на туры по востребованным российским направлениям – Калининград, Крым, Краснодарский край, Алтай и Байкал. В частности, самый бюджетный турпакет с вылетом из Москвы на двоих взрослых на 7 ночей на курорты Черного моря (размещение в Анапе в гостинице категории 1* без питания) обойдется в 19,5 тыс. рублей. Такие же путевки на Байкал стоят от 46,8 тыс. рублей, в Калининград – 18,5 тыс. рублей. Самый дешевый тур в Сочи можно купить за 24 тыс. рублей, в Геленджик – 26,2 тыс. рублей. Недельный отдых в Крыму обойдется минимум в 27,1 тыс. рублей, а на Алтае – 35,2 тыс. рублей.

Туроператоры отмечают хорошую динамику продаж на пляжные направления, однако рекорды по бронированию, по их данным, ставит Калининград. Растет спрос и на путешествия на Байкал. «Каждый день получаем заявки», – сообщили в пресс-службе «Интуриста».

В АТОР заявили о значительном росте спроса на российские курорты, однако отметили, что у туроператоров еще много бюджетных предложений. Это связано с тем, что туркомпании, которые ранее работали только на по зарубежным направлениям, в этом году занялись внутренним туризмом. Кроме того, в условиях высокой конкуренции туроператоры стимулировуют спрос за счет снижения цен.

Как сообщал «Новый День», ранее больше трети (38%) россиян признались, что будут экономить на отпуске в этом году. В основном сокращать расходы граждане намерены за счет экономных вариантов проживания и билетов, другие рассматривают программы лояльности и четко планируют бюджет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.20

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