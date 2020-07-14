Турция намерена возобновить авиасообщение с шестью городами России

Авиакомпания Turkish Airlines рассчитывает возобновить авиасообщение с шестью российскими городами уже с 1 августа, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на источник в туротрасли. В тоже время отмечается, что гарантий, что рейсы будут выполнены, нет. «Мы готовы предложить гибкие возможности для путешествий с соблюдением новых правил безопасности», – заявили в Turkish Airlines.

Авиакомпания намерена с 1 августа совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа – по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа – по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа – по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар. «Нет никакой гарантии, что самолеты полетят. Возможно, что-то решится после телефонного разговора президентов Турции и России», – рассказал источник агентства.

По словам наблюдателей, Турция, ОАЭ готовы открыть границы для россиян, несмотря на ежедневный прирост числа заболевших в 6 тыс. человек, при принятом относительно безопасном эпидемиологическом уровне в 2 тыс. человек в сутки. «Пока мы его не достигнем – многие страны не готовы к взаимному открытию границ», – пояснил источник в туротрасли.

Анкара, Иван Гридин

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