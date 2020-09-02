Греция разрешила въезд в страну ограниченному числу россиян

С 7 сентября Греция открывает границы для граждан России. Чтобы посетить греческие курорты, нужно соблюсти несколько условий. Об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.

За неделю посетить Грецию смогут лишь 500 граждан России. Они смогут въезжать исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Кроме того, все россияне должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, полученный не более чем за 72 часа до прилета в сертифицированной лаборатории со справкой на английском языке. Если авиакомпания не проверила наличие теста перед посадкой, тогда перевозчик обязан вывезти прилетевшего без справки пассажира обратно за свой счет.

У прилетающих должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране.

Тем, у кого по прилету возьмут анализы на определение наличия коронавируса, нельзя покидать место своего временного проживания. В противном случае туристу грозит штраф в размере 5 тысяч евро.

Греция сняла карантинные ограничения на въезд с 1 июля для ряда стран, но Россия не входила в этот список. Постановление «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19» опубликовано в официальном правительственном вестнике. Срок действия документа – с 00:01 часов 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 02.09.20

Сегодня начинается Венецианский кинофестиваль. / Авиакомпания «ЮТэйр» запустила вечерний рейс из Кургана в Москву. / Во дворе мэрии Парижа сотня семей мигрантов устроила палаточный лагерь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»