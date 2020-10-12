В Анталье установлен суточный рекорд по числу прибывших туристов – 45,5 тысячи

В Анталье 10 октября стал самым загруженным днем октября по количеству прибывших туристов. Так, аэропорт принял 208 самолетов из 18 стран, на бортах которых находилось 45 502 туриста.

По данным аэропорта турецкого курортного города, количество туристов, прибывших в Анталью в субботу, 10 октября, из Германии и Швейцарии, стало наибольшим из этих стран в 2020 году.

Известно, что больше всего туристов отдохнуть в Анталье прилетело из России – 18 915 человек на 65 самолетах. Из Германии прибыло 38 самолетов, которые привезли 7083 туриста, из Украины – на 30 самолетах 6 281 человек, из Польши – 3 546 туристов на 19 самолетах из Польши, передает «Турпром».

Стоит отметить, что такой ажиотаж может обернуться ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, как непосредственно на курорте, так и по возвращении туристов на родину.

Анталья, Иван Гридин

Анталья. Другие новости 09.10.20

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