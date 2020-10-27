Новые меры по борьбе с Covid-19 ударят по внутреннему туризму, предупреждает АТОР

Новые меры по борьбе с коронавирусом, объявленные сегодня Роспотребнадзором, негативно отразятся на внутреннем туризме, полагают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, главный санитарный врач РФ Анна Попова своим постановлением ввела обязательный масочный режим по всей России – теперь маски нужно носить в людных местах, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, губернаторам, исходя из эпидситуации, рекомендовано запретить работу ресторанов, баров, кафе и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

«Несмотря на то, что новые ограничения напрямую не затрагивают туристов (масочный режим во многих местах был обязательным и ранее), новые ограничения приведут к снижению внутреннего турпотока», – отмечается в сообщении АТОР.

Как заявил гендиректор туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин, «эти предписания только усиливают опасения и ожидания карантина». По его мнению, «туристы будут откладывать поездки «на потом». Подобные примеры уже есть. Так, после усиления ограничений в Подмосковье, где были закрыты музеи и отменены массовые мероприятия, «спрос на туры в регион фактически снизился до нуля», сообщил гендиректор туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лутов, отметив, что продаж по Подмосковью у его компании «нет уже неделю».

В АТОР в связи с этим отметили, что многие туристы считают, что если какие-то объекты закрыли в Москве и Подмосковье, то скоро такие же меры будут введены и в других регионах. По словам Лутова, сейчас идут продажи только туров с кешбэком на новогодние каникулы в рамках второго этапа акции, стартовавшего в середине октября. «Остается надеяться, что эти туры смогут быть реализованы. В противном случае, ситуация грозит глубоким кризисом для отрасли», – заключил он.

Добавим, что оценке Всемирной туристской организации, за первые восемь месяцев 2020 года из-за пандемии Covid-19 мировой туризм рухнул на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки мирового туристического сектора за этот период составили 730 миллиардов долларов, что более чем в 8 раз превышает потери после мирового финансового кризиса 2009 года.

Москва, Наталья Петрова

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