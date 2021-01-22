Кипр начнет принимать туристов 1 марта: названы условия для въезда россиян

Кипр 1 марта открывает границы для туристов. Прибывшие иностранные граждане должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. При этом туристам из «красной» зоны, в которую будет включена Россия, к сделанному в своей стране тесту придется сдать еще один после прибытия на Кипр. Об этом сообщает Tourprom.ru со ссылкой на заявление замминистра туризма страны Савваса Пердиоса.

С 1 марта 2021 года на Кипре вступит в силу новая, цветная категоризация стран для граждан 56 государств. Россия, как ожидается, будет отнесена к «красной» группе.

Гражданам России для въезда на Кипр нужно будет зарегистрироваться на CyprusFlightPass за 24 часа до вылета, сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй по прибытии, уточняет «Вестник АТОР», отмечая, что россиянам не потребуется проходить карантин.

По данным представительства Минтуризма Кипра в РФ, согласно объявленным протоколам, от предоставления тестов на коронавирус будут освобождены только гости, вакцинированные сертифицированной ЕС вакциной. Им придется предъявить справку о вакцинации. Это правило будет действовать к туристам из любой категории стран. Надо отметить, что еще ни одна из двух зарегистрированных российских вакцин от коронавируса не прошла сертификацию в Евросоюзе.

Регулярное авиасообщение России с Кипром приостановлено с марта прошлого года из-за пандемии. Позднее, в ноябре были возобновлены рейсы на Кипр для отдельных категорий граждан, имеющие право на посещение этой страны. Речь идет о членах российско-кипрских семей, поясняет АТОР.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

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