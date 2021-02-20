Кипр отложил на месяц открытие границ для российских туристов

Кипр перенес на месяц открытие границ для российских туристов. Об этом сообщило посольство России в Никосии со ссылкой на министерство транспорта островного государства. Ранее кипрские власти анонсировали возобновление международного туризма для граждан 56 стран, в том числе России, с 1 марта.

В посольстве РФ в Никосии уточнили, что Совет министров Кипра 18 февраля принял решение отложить до 1 апреля перенос России в страны «зеленой», «оранжевой» или «красной» категории, которые позволяют въезжать в страну.

С 1 марта России будет находиться в «серой» категории, как и сейчас. Это означает, что въезд на Кипр по-прежнему будет разрешен только отдельным категориям граждан.

В российском диппредставительстве также отметили, что кипрский минздрав будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидобстановки, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что с 1 марта на Кипре вступит в силу новая цветная категоризация стран – в зависимости от ситуации с коронавирусом страны разделят на три категории: «зеленую», «оранжевую» и «красную». Для туристов из всех трех категорий будет отменен карантин по прибытии. При этом путешественникам, прибывающим из стран «красной» категории, необходимо будет сдать два ПЦР-теста (один перед вылетом – не позднее чем за 72 часа до отправления, а второй в аэропорту прилета – Ларнаке или Пафосе), из «оранжевой» – один тест, из «зеленой» – тесты не нужны. Ожидалось, что Россия будет отнесена к «красной» группе.

Москва, Наталья Петрова

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