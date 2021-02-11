Кипр возобновляет выдачу туристических виз гражданам России

Кипр с 1 марта 2021 года возобновит выдачу туристических виз для граждан России. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на посольство Кипра в РФ. Визы, как и до пандемии, можно будет оформить онлайн.

Как пояснили в дипмиссии Кипра в Москве, республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян, поскольку с 1 марта открывает границы государства для путешественников из 56 стран мира, в том числе и граждан РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 марта на Кипре вступит в силу новая цветная категоризация стран – в зависимости от ситуации с коронавирусом страны разделят на три категории: «зеленую», «оранжевую» и «красную». Для туристов из всех трех категорий будет отменен карантин по прибытии. Россия, как ожидается, будет отнесена к «красной» группе.

Россиянам, как и представителям других стран «красной» категории, для въезда на Кипр нужно будет зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета, сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй в аэропорту прилета – Ларнаке или Пафосе. Стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составит 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро, уточняет «Интерфакс». Заранее записаться на тест на коронавирус можно будет на платформе CyprusFlightPass.

Туристов с положительным тестом на Covid-19 отправят на лечение, а расходы на проживание, питание и лекарства оплатит правительство республики.

Регулярное авиасообщение России с Кипром было приостановлено в марте прошлого года из-за пандемии. Позднее, в ноябре были возобновлены рейсы на Кипр для отдельных категорий граждан, имеющие право на посещение этой страны. Речь идет о членах российско-кипрских семей.

Москва, Наталья Петрова

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