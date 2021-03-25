Курортный сбор хотят распространить на всю Россию

Минэкономразвития России намерено рассмотреть вопрос о наделении всех регионов правом на введение курортного сбора, сообщили в пресс-службе ведомства. МЭР сочло необходимым изучить этот вопрос после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Минэкономразвития России считает целесообразным после завершения на территории РФ ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением Covid-19, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории», – отметили в министерстве, информирует РИА «Новости». При этом в ведомстве указали, что данное предложение выдвинуто с учетом положительных промежуточных итогов проведения эксперимента по взиманию курортного сбора.

В Минэкономике отметили, что регионам следует дать право самостоятельно принимать решение о введении курортного сбора, а также устанавливать размер курортного сбора, льготы и другие параметры.

В пресс-службе ведомства добавили, что МЭР планирует направить это предложение в правительство РФ «в рамках ежегодного отчета о ходе и результатах проведения эксперимента». Точная дата не сообщается.

По данным Минэкономразвития, регионы, участвующие в эксперименте по взиманию курортного сбора, собрали 1,127 млрд рублей с момента его старта в 2018 году. Наибольшую сумму – 664,1 млн рублей – удалось собрать в Ставропольском крае, где ставка сбора составляет 50 рублей в сутки.

В пилотном проекте помимо Ставрополья участвуют Краснодарский и Алтайский края. На Алтае размер курортного сбора составляет 30 рублей в сутки, на Кубани – 10 рублей. Эксперимент продлится до 2022 года.

Добавим, что в Крыму действует мораторий на взимание курортного сбора до 1 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что ставка курортного сбора может заметно вырасти. Так, власти Ставрополья готовы установить размер на уровне 100 рублей. По мнению региональных властей, эксперимент следует расширить за счет физических лиц, сдающих отпускникам жилье. Чиновники при этом уверяют, что отдыхающие воспринимают платежи положительно.

Москва, Наталья Петрова

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