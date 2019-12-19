Курортный сбор в России может вырасти вдвое

Ставка курортного сбора в России может заметно вырасти. В частности, в Ставрополье готовы установить тариф на уровне 100 рублей, вместо нынешних 50. Региональные власти считают, что эксперимент нужно расширять за счет физических лиц, сдающих отпускникам жилье, а также уверяют, что отдыхающие воспринимают платежи положительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о результатах эксперимента по введению курортного сбора речь шла сегодня на совещании в Совете Федерации. Как сообщила заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, в 2018 году общие сборы в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях составили 313 млн рублей: 18 млн заплатили отдыхающие в Белокурихе Алтайского края, 185 млн – в Старополье и 109 в Краснодарском крае. В этом году уже собрано почти в три раза больше – 863 млн рублей. 50 млн из них пришлось на Алтайский край, 275 млн – на Ставрополье и 224 млн – на Краснодарский. «Крым перенес еще на год введение курортного сбора», – уточнила чиновница.

В свою очередь, заместитель главы правительства Ставропольского края Александр Золотарев сообщил, что в регионе план по сбору курортного налога в 2019 году уже перевыполнен на 20%. «Мы авансировали наши города, и они могли уже в конце года разыгрывать [тендеры] и иметь представление, что будут делать, – уточнил он. – В 2018 году отдыхающие увидели первые объекты, благоустроенные за счет курортного сбора».

В частности, в Ессентуках благоустроили группу у парка Курортный, в Железноводске отремонтирован терренкур от санатория «Горный воздух» и нижняя каскадная лестница. «В Пятигорске мы благоустроили инфраструктуру парка «Цветник», отремонтированы тротуары по улице Лермонтова, реконструировали фонтан «Счастливый улов», в рамках реализации проекта реконструкция парка «Цветник» – ремонт ограждения озера Провал», – рассказал он.

При этом Золотарев заверил, что в Ставрополье оценивают эксперимент положительно. «У нас максимальная сумма взимается – 50 рублей. Была бы 100 рублей, я думаю, мы бы по максимальной ставке поставили и 100 рублей, – заявил он. – Люди оценивают положительно взимание курортного сбора».

В Краснодарском крае с начала эксперимента собрано 323 млн рублей, 225 млн из них в этом году. С курортным сбором, как отметила министр курортов региона Светлана Балаева, работает 2 527 операторов. «Доля лиц, отнесенных к плательщикам сбора, составляет порядка 60%, – отметила она. – Оставшиеся 40% – это 12% льготников и 28% не являются плательщиками, дети и однодневные туристы».

За все время эксперимента было зафиксировано 742 отказа от уплаты курортного сбора. «Это небольшой процент, – отметила Балаева, подчеркнув, что эта цифра за год уменьшилась, в 2018 году было 453 туриста-отказника, в этом году всего 289. – Люди начинают понимать, зачем это. Но еще встречаются случаи, когда пытаются взять курортный сбор у лица, освобожденного от уплаты».

По ее словам, основной поставщик «курортных» денег в Краснодарском крае – город Сочи, на который приходится более 60% собранных средств, которые в основном были потрачены на лавочки, скамейки с навесами, урны, биотуалеты.

Пока в эксперимент не вошел город Туапсе. «Хотя это и курорт, там всего 22 потенциальных оператора, и они пока не готовы входить в территорию эксперимента», – отметила Балаева.

Чиновники Краснодарского края внесли свое предложение законодателям – распространить взимание сбора на физических лиц, сдающих жилье и койко-места туристам. Пока операторами курортного сбора могут стать юридические лица и ИП.

В Алтайском крае эксперимент проходит только на территории Белокурихи, где проживает лишь 15 тысяч человек, зато работает 32 оператора курортного сбора. В 2018 году турист должен был заплатить 30 рублей, в этом году сумма увеличена до 50 рублей. Платить сбор отказалось всего 1,2% туристов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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