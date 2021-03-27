Названы сроки запуска туристического кешбэка для школьников и молодежи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск программы туристического кешбэка для школьников и молодежи летом 2021 года. Ранее сделать эту программу для школьников и студентов круглогодичной призвал президент РФ Владимир Путин.

По словам Чернышенко, программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение турпутевок для поездок по России уже формируется.

«Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году», – цитирует вице-премьер ТАСС.

Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в пятницу предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка для школьников и студентов, а также увеличить для них размер возвращаемых средств при покупке туров по России. По словам президента, следует «сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбек, действовал для них круглый год». В настоящее время программа кешбэка не действует в период каникул.

Напомним, 18 марта в России стартовал третий этап программы туристического кешбэка. Тур можно приобрести до 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. За поездки по России можно будет вернуть до 20% на карту «Мир», но не более 20 тысяч рублей.

За два первых этапа кешбэка участниками программы стали около 300 тысяч человек, они приобрели туров на 6,5 млрд рублей. Возвраты составили около 1,2 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.21

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