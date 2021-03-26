Путин: Надо увеличить кешбэк за туры по России для школьников и студентов

Президент России Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка для школьников и студентов, а также увеличить для них размер возвращаемых средств при покупке туров по России. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Первое, что нужно сделать, – это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбек, действовал для них круглый год. И второе – нужно для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбек. Я попрошу правительство над этим подумать», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что сейчас программа кешбэка не действует в период, когда у школьников и студентов каникулы. «Как раз в каникулярный период, июль, август, по-моему, это не работает. Нужно, чтобы это работало как минимум для этой категории»,– сказал Путин.

Как сообщал «Новый День», первый этап акции кешбэка за туры по стране был запущен в конце августа 2020 года и продлился всего неделю. Тогда для возврата средств за туры по России нужно было соблюсти множество условий. Второй этап стартовал в октябре и длился полтора месяца, а условия стали более лояльными. За туры по России можно было вернуть до 20% на карту «Мир», но не более 20 тысяч рублей. Для бронирования были доступны как комплексные туры, так и отдельно отели. Третий этап программы стартовал в ночь на 18 марта. Тур можно приобрести до 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. Условия для получения кешбэка не изменились.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.21

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