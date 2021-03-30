Турция усилила антиковидные меры из-за всплеска заражений

Власти Турции вновь усилили ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом.

В 58 провинциях, в которых проживает 80% населения и которые стали зонами повышенного риска, комендантский час будет действовать по выходным (с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника). Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в понедельник вечером. Эта мера коснется в том числе Стамбула, Измира, Анкары, а также туристических регионов – Анталья, Мугла, Айдын.

При этом по всей стране сохраняется существующий комендантский час с 21:00 до 5:00 в будни.

Заведения общепита будут работать только на вынос.

С марта все провинции Турции были распределены по четырем категориям в зависимости от эпидобстановки. Большинство провинций в настоящий момент отнесены к «красной» зоне.

Накануне в Турции было выявлено 32,4 тыс. новых заражений коронавирусом. В последнюю неделю суточный прирост заболевших держится на отметке выше 26 тысяч. Общее число заразившихся в стране превысило 3,24 млн, умерли 31 230 человек.

Страна столкнулась с резким ростом заболеваемости Covid-19 после ослабления ограничительных мер, включая частичное открытие школ и разрешения работы ресторанов с начала марта.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 30.03.21

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