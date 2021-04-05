Названы вероятные сроки открытия Европы для российских туристов

Россияне смогут отправиться в путешествие в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, некоторые страны Юго-Восточной Азии могут отменить ограничительные меры к лету, однако туристам будет сложно туда попасть, поскольку прямое сообщение еще не возобновлено.

«В Европу летом мы вряд ли поедем», – заявила Ломидзе в интервью газете «Известия», отметив, что пока эпидемиологическая ситуация там «далека от нормализации». «Оптимистичный прогноз по открытию – осень, пессимистичный – начало 2022 года», – сказала она. Эксперт отметила, что «отчасти открытие Европы для туризма привязано к вакцинации». Но при этом Ломидзе указала, что «Израиль почти весь провакцинировался», а страна пока закрыта для туризма.

Исполнительный директор АТОР также отметила, что туристы ждут открытия стран Юго-Восточной Азии, но, согласно ее прогнозам, они станут доступны для полноценного отдыха россиян только осенью или зимой. По ее словам, Таиланд, Вьетнам, Индонезия могут к лету отменить карантин и разрешить путешествовать между провинциями. «Но нужно понимать, что, во-первых, летом там не сезон. А во-вторых, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения, а на перекладных добираться довольно дорого», – указала Ломидзе.

Ранее сообщалось, что Таиланд откроет курортный остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов с 1 июля. Привитые иностранцы смогут въехать на остров без пребывания на карантине. После того, как план по открытию туризма будет внедрен на территории Пхукета, его планируется распространить на курортный остров Самуи и другие популярные среди туристов территории Таиланда.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.04.21

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