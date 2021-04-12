Лавров: Чартеры на курорты Египта могут быть возобновлены в ближайшее время

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с египетскими курортами. Он рассчитывает, что полеты чартерных рейсов из России в Хургаду и Шарм- эш-Шейх будут возобновлены в ближайшее время. Об этом министр иностранных дел РФ заявил в интервью египетской газете «Аль-Ахрам», сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Лаврова, у сотрудничества двух стран в области туризма «хорошие перспективы». «Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян», – отметил министр, указав, что «для Египта приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета».

Министр иностранных дел РФ также отметил, что «за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении». «Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время», – заключил Лавров.

Напомним, чартерные рейсы в Египет были отменены после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В результате теракта погибли 224 человека.

В феврале этого года Министерство гражданской авиации Египта сообщило о достигнутой принципиальной договоренности сторон о возобновлении чартерного авиасообщения, отметив, что точная дата еще не определена.

Москва, Наталья Петрова

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