Словения отменила карантин для туристов, привившихся «Спутником V»

Власти Словении включили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, после вакцинации которыми не нужно проходить карантин при въезде в страну. Об этом сообщило правительство страны.

Помимо российской вакцины в перечень внесена вакцина американской компании Johnson&Johnson. Ранее в список вошли вакцины AstraZeneca, Pfizer / BioNTech и Moderna.

Прививку необходимо будет сделать за 21 день до въезда в страну, а при пересечении границы предъявить сертификат о вакцинации на английском или словенском языках.

Как сообщал «Новый День», соседняя Хорватия с 1 апреля открыла границы для туристов, привитых, в том числе, российским препаратом от коронавируса.

Любляна, Наталья Петрова

Любляна. Другие новости 15.04.21

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