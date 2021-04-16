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NewDayNews.ru

Пятница, 16 апреля 2021, 09:54 мск

Новости Туризм

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Россиянам вернут деньги за заграничные путевки

Россияне получат обратно деньги за купленные до 31 марта прошлого года (включительно) путевки, по которым не смогли отдохнуть за границей. Об этом распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги будут выплачиваться из фондов персональной ответственности туроператоров после уведомления о возврате сумм, представленного в объединение туроператоров.

Тем же распоряжением взнос в резервный фонд объединения туроператоров до конца 2021 года установлен в размере рубля. Глава правительства разрешил уплатить взносы в фонд персональной ответственности туроператора до середины апреля 2020 года, а его размер снизил до 0,25% общей цены турпродукта.

Ранее Ростуризм анонсировал введение мер поддержки для туроператоров в связи с отменой перелетов в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. Регулятор обещал отменить взносы в Резервный фонд и уменьшить размер взносов в ФПО Турпомощи, которые можно будет заплатить позже.

Москва, Наталья Рязанова

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© 2021, РИА «Новый День»

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