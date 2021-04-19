Мальдивы отменили карантин для привитых от Covid-19 не в России

С 20 апреля туристы смогут посетить Мальдивские острова без карантина и обязательного ПЦР-теста на Covid-19. Но изменения в правилах коснутся только туристов, привитых вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Иностранные гости, которые получили две дозы вакцины против Covid-19 за 2 недели до поездки, теперь освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования перед прибытием и карантина», – уведомили в министерстве туризма Мальдивских островов.
ВОЗ уже одобрила несколько вакцин, но среди них нет ни одной российской. В организации заявили, что им все еще нужно больше данных о препарате «Спутник V». То есть туристы, которые привились российскими вакцинами, не смогут воспользоваться новыми упрощенными правилами въезда на Мальдивы.
Среди одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, SK BIOSCIENCE, Pfizer, Covishield, Janssen. Ранее власти США призвали приостановить вакцинацию препаратом Janssen от компании Johnson & Johnson из-за нескольких случаев острого тромбоза. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что после введения препарата AstraZeneca у пациентов в ряде случаев возникали тромбы.
Москва, Наталья Рязанова
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