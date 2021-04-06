В Европе подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило связь между вакциной AstraZeneca и случаями возникновения тромбоза после ее введения, сообщает «Фигаро».

«Теперь мы можем сказать ясно, что связь с вакциной существует. Однако, что вызывает такую реакцию (тромбозы – прим. ред.), мы пока не знаем», – заявил руководитель стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

По его словам, причины тромбозов после вакцинации предстоит установить.

Ранее в управлении по контролю лекарственных средств и изделий медназначения Великобритании сообщили о 30 случаях тромбоза после применения вакцины от коронавируса, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca.

Как сообщал «Новый День», в марте множество стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca. Поводом стали случае тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых, что приводило к смерти. Позднее EMA рекомендовало продолжать использование препарата, заявив, что преимущества от ее применения перевешивают вероятные риски, после чего ряд стран, в том числе Германия, возобновили вакцинацию им.

AstraZeneca, в свою очередь, заявляла, что доказательств влияния вакцины на образование тромбов нет. Однако ученые из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга.

Добавим, что на фоне волны отказа от использования вакцины AstraZeneca провела ребрендинг препарата. Теперь он носит название Vaxzevria. По мнению наблюдателей, таким образом AstraZeneca желает, чтобы негативная реакция мировой общественности на препарат не ассоциировалась непосредственно с самой компанией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.04.21

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