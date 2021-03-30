В Берлине ограничили вакцинацию AstraZeneca после новых случаев тромбоза

Власти Берлина приостановили использование вакцины компании AstraZeneca после новых случаев тромбоза у пациентов в Германии. Мера предосторожности касается людей моложе 60 лет – независимо от пола, сообщают немецкие СМИ.

Решение принято после сообщений о новых случаях тромбоза сосудов головного мозга у женщин в возрасте до 55 лет после вакцинации препаратом шведско-британского производителя.

Ранее берлинская клиника Charite приостановила вакцинацию своих сотрудниц моложе 55 лет препаратом AstraZeneca, передает DW. Как заявила официальный представитель больницы Мануэла Цингль, до сих пор у персонала больницы не возникало никаких осложнений после введения вакцины шведско-британской компании, но клиника хочет принять меры предосторожности и дождаться окончательных оценок препарата.

До этого власти района Ойскирхен в земле Северный Рейн-Вестфалия приостановили вакцинацию женщин в возрасте до 55 лет препаратом AstraZeneca. Это произошло после того, как две местные жительницы, получившие прививку, пострадали от тромбоза.

Между тем, как сообщает Spiegel, немецкий институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Еще в 19 случаях также была зафиксирована тромбоцитопения, умерли 9 человек. Специалисты выявили тромбозы синусов твердой мозговой оболочки у двух мужчин 36 и 57 лет, а также у 29 женщин от 20 до 63 лет.

К настоящему времени в ФРГ введено почти 2,7 млн первых доз вакцины AstraZeneca. Почти 800 человек получили вторую дозу.

Ранее Канада приостановила использование вакцины компании AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.

Как сообщал «Новый День», в марте множество стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca. Поводом стали случае тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых, что приводило к смерти. Позднее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжать использование препарата, заявив, что преимущества от ее применения перевешивают вероятные риски, после чего некоторые страны, в том числе ФРГ, возобновили вакцинацию им.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 30.03.21

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