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Пятница, 2 апреля 2021, 13:02 мск

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В Великобритании выявили 30 случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Специалисты управления по контролю лекарственных средств и изделий медназначения Великобритании провели анализ 30 сообщений о случаях тромбоза после применения вакцины от коронавируса, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca.

Из еженедельного обзора следует, что эксперты тщательным образом изучили отчеты о случаях образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов, которые поступили в ведомство по 24 марта включительно. В 22 случаях был констатирован тромбоз церебральных венозных синусов. Стоит отметить, что подобных случае при вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech сообщений не поступало.

По данным на 24 марта, в Великобритании вакцинацию прошли 18,1 млн человек.

Напомним, в марте страны начали массово отказываться от использования вакцины, произведенной AstraZeneca. Поводом стали случаи тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых, что приводило к смерти. В списке отказавшихся от использования вакцины AstraZeneca находятся Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия.

Эти страны отказываются прививать своих граждан этим препаратом даже несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

AstraZeneca, в свою очередь, заявила, что доказательств влияния вакцины на образование тромбов нет. Однако группы ученых из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга.

Стоит отметить, что на фоне волны отказа от использования вакцины в связи с побочными эффектами, которые приводили в том числе и к гибели людей из-за тромбов, AstraZeneca провела ребрендинг вакцины. Теперь она носит название Vaxzevria. Наблюдатели считают, что таким образом AstraZeneca желает, чтобы негативная реакция мировой общественности на препарат не ассоциировалась непосредственно с самой компанией.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 02.04.21

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