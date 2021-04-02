США допустили отказ от использования вакцины AstraZeneca

США рассматривают вопрос об отказе от вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Такое заявление сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения AstraZeneca», – приводит слова Фаучи Reuters.

Напомним, что в марте страны начали массово отказываться от использования вакцины, произведенной AstraZeneca. Поводом стали случаи тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых, что приводило к смерти. В списке отказавшихся от использования вакцины AstraZeneca находятся Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия.

Эти страны отказываются прививать своих граждан этим препаратом даже несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

AstraZeneca, в свою очередь, заявила, что доказательств влияния вакцины на образование тромбов нет. Однако группы ученых из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга.

Стоит отметить, что на фоне волны отказа от использования вакцины в связи с побочными эффектами, которые приводили в том числе и к гибели людей из-за тромбов, AstraZeneca провела ребрендинг вакцины. Теперь она носит название Vaxzevria. Наблюдатели считают, что таким образом AstraZeneca желает, чтобы негативная реакция мировой общественности на препарат не ассоциировалась непосредственно с самой компанией.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.04.21

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