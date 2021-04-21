Италия обновит россиянам истекшие визы

Италия пообещала обновить туристические визы, которые стали недействительны за время пандемии. Так власти готовятся к открытию страны для иностранцев, передает ТАСС.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что власти начнут выдавать визы в ближайшее время, несмотря на то, что точная дата открытия страны пока неизвестна.

«Приступим к обновлению тех виз, которые истекли в течение периода пандемии. Мы можем сейчас выдавать визы, независимо от того, когда можно будет пересекать границу», – пояснил дипломат.

Ранее посол пообещал, что первых туристов Италия примет уже этим летом. Он не уточнил дату открытия страны для туристов, но предположил, что это случится после июня. Сейчас 3 из 20 областей в Италии остаются в зоне повышенного риска. С 26 апреля планируется открыть учреждения культуры, сократив число посетителей, но только в «желтых» зонах, с меньшим риском.

Рим, Наталья Рязанова

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