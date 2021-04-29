В России появятся 12 субсидированных чартеров для туристов

Ростуризм расширит протестированную систему чартеров и до конца года запустит 12 маршрутов для российских туристов. Глава ведомства Зарина Догузова заявила, что авиачартеры до двух раз уменьшают стоимость недельной турпоездки.

«Уже в этом году заработает большая программа субсидирования туристических чартеров. Кто мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене», – цитирует чиновника ТАСС.

Более доступными станут и поездки по России для детей. В 2022 году начнет работать программа, рассчитанная на участие 300 тыс. детей каждый год.

«Важно, чтобы подрастающее поколение могло доступно, безопасно и интересно узнавать свою страну. Уже в следующем году мы запустим программу доступных детских культурно-познавательных поездок», – добавила Догузова.

Она напомнила, что правительство все больше внимания уделяет именно семейному отдыху. Планируется, что в текущем году по новой программе 50%-го кэшбека смогут отдохнуть более 300 тысяч подрастающих россиян. В перспективе их число намного возрастет.

«В этом году на отдых в стране на льготных условиях отправятся 357 тыс. детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России», – дала прогноз вице-премьер.

Как сообщал «Новый День», президент РФ в обращении к Федеральному собранию призвал продлить до конца года программу туристического кэшбека и ввести 50%-й возврат стоимости путевок в детские летние лагери.

Москва, Наталья Рязанова

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