Еврокомиссия предложила пускать в Европу привитых иностранцев

Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, вакцинированным от коронавируса одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованной на ее официальном сайте. Ведомство также предложила снять ограничения для граждан третьих стран с «хорошей эпидемиологической обстановкой».

На данный момент EMA зарегистрировала четыре вакцины от Covid-19, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. На рассмотрении европейского регулятора находится российская вакцина «Спутник V».

«Комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в ЕС, учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В частности, ведомство в Брюсселе предлагает «разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только всем лицам, прибывающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также всем людям, которые получили все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС», отмечается в документе. Еврокомиссия при этом считает необходимым распространить разрешение на вакцины, «внесенные в список ВОЗ для применения в экстренных ситуациях». При этом люди должны получить последнюю рекомендованную дозу вакцины, по крайней мере, за 14 дней до прибытия в ЕС, указали в ведомстве.

Также Еврокомиссия предложила «повысить порог по допустимому количеству новых случаев Covid-19, используемый для определения списка стран, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от прививочного статуса, что должно позволить расширить этот список». Сейчас в этот список входят семь стран – Китай, Таиланд, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Руанда.

Кроме того, если государства – члены ЕС решат отказаться от требований о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста и/или прохождении карантина для вакцинированных лиц на своей территории, они также должны отказаться от таких требований для вакцинированных лиц, путешествующих из-за пределов ЕС, указали в Брюсселе.

Еврокомиссия при этом подчеркнула, что путешественники должны иметь возможность подтвердить вакцинацию с помощью цифрового зеленого сертификата, выдаваемого властями стран-членов на индивидуальной основе, или другим сертификатом, признанного эквивалентом такому документу.

В то же время Еврокомиссия предложила странам ЕС новый механизм «аварийного торможения», чтобы ограничить риск попадания новых опасных вариантов коронавируса. Это позволит государствам-членам действовать быстро в принятии мер по борьбе с инфекцией, вплоть до закрытия границ.

«Настало время возродить индустрию туризма и трансграничную дружбу в ЕС. Мы предлагаем снова принимать вакцинированных граждан и приезжих из стран с хорошей эпидситуацией. Но если появятся новые штаммы, действовать надо быстро: мы предлагаем создать в ЕС механизм экстренного тормоза», – написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере.

Ранее руководитель Еврокомиссии анонсировала открытие ЕС для иностранцев, которые сделали прививку от Covid-19, но только теми вакцинами, которые одобрены ЕМА. Это, по ее словам, произойдет уже летом.

Обновлено. По данным источника ТАСС в Брюсселе, рекомендации Еврокомиссии о допуске на территорию ЕС привитых иностранцев могут вступить в силу уже в мае, к началу летнего сезона отпусков, после того, как документ будот одобрен Советом ЕС. При этом окончательные решения по приему иностранных туристов будут принимать государства ЕС самостоятельно.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 01.05.21

В России вступили в силу новые санитарные правила для приехавших из-за границы. / Из Екатеринбурга задерживаются рейсы «Победы» и Nordwind. / В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус, есть погибшие. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»