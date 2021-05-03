Теперь официально: Путин поручил продлить программу туристического кешбэка

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул: возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей», – говорится в документе. Кроме того, предусмотрено возмещение части стоимости путевки финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив, в том числе конкурса «Россия – страна возможностей».

Также Путин велел обеспечить предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях вузов, следует из списка поручений.

Как сообщал «Новый День», глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил продлить программу туристического кешбэка. Он подчеркнул важность детского отдыха и поручил правительству ввести проект возврата половины стоимости путевок в летние лагери для детей. Также он призвал развивать студенческий туризм с использованием кемпингов учебных заведений.

Третий этап программы туристического кешбэка в России стартовал 18 марта. Тур можно приобрести до 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. За поездки по России можно будет вернуть до 20% на карту «Мир», но не более 20 тысяч рублей.

За два первых этапа кешбэка участниками программы стали около 300 тысяч человек, они приобрели туров на 6,5 млрд рублей. Возвраты составили около 1,2 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.21

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