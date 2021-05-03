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Понедельник, 3 мая 2021, 16:34 мск

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Отказа от ПЦР-тестов и карантина не будет: в ЕС разъяснили послабления для туристов

Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс пояснил, что предложение ведомства разрешить въезд в Евросоюз привитым туристам не освобождает их от необходимости сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.

«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», – заявил он на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС). Чиновник добавил, что регулирование этих мер остается в компетенции стран ЕС.

Ранее сегодня Еврокомиссия предложила пускать в страны ЕС иностранцев, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса одобренными в ЕС препаратами либо вакцинами, разрешенными ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

По данным источников, рекомендации ЕК могут вступить в силу уже в мае.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 03.05.21

Теперь официально: Путин поручил продлить программу туристического кешбэка. / Еврокомиссия предложила пускать в Европу привитых иностранцев. / В России вступили в силу новые санитарные правила для приехавших из-за границы. Читать дальше

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Метки / Европа

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