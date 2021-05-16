Каждый пятый опрошенный россиянин привьется от Covid-19 ради путешествий

Пятая часть (20%) опрошенных россиян согласятся на прививку от Covid-19 только если без нее не выпустят за границу. 42% еще не прошедших вакцинацию заявили, что не намерены прививаться от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Еще 18% непривитых респондентов уже решили пройти вакцинацию в любом случае. 20% пока не определились, хотят ли прививаться.

Согласных на прививку ради путешествий за границу больше всего среди молодежи: 26% в группе до 34 лет, 16% – от 35 до 44 лет. А вот точно решивших пройти вакцинацию больше в возрастной группе старше 45 лет (19%) и только 14% среди тех, кто младше 34 лет.

Исследование проводилось 13-14 мая среди 1600 россиян 18 лет и старше из 406 населенных пунктов всех федеральных округов. В опросе участвовали те, кто не делал прививку от Covid-19.

По данным портала Gogov.ru, на 16 мая полностью привились 9,65 млн россиян, а хотя бы один компонент вакцины получили 14,31 млн человек.

Как сообщал «Новый День», Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс ввести бонусную программу для россияне, привитых от коронавируса. Предложено начислять от 500 рублей до 5 тыс. рублей пассажирам любого транспорта, если у пассажира есть справка о прививке.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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