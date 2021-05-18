Оперштаб опроверг продление запрета на полеты в Турцию

Восстановление туристического потока между Россией и Турцией может случиться позже 1 июня. Но решение о том, что остановка авиасообщения будет продлена еще на месяц, не принималось, сообщает «Вестник АТОР».

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», – сообщили в организации.

Ранее появились сообщения, что «Аэрофлот» и еще ряд перевозчиков начали отменять рейсы в Турцию, запланированные после 1 июня. В этот день истекает срок решения о приостановлении авиасообщения из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Турции.

Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Ростуризма Зарина Догузова обсудили с турецкой делегацией возобновление полетов и обмена туристами. По итогам решено, что представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества отправятся в Турцию, чтобы проверить безопасность и готовность туристических объектов к приему гостей.

По итогу визита власти примут решение о возобновлении авиасообщения.

Напомним, полеты в Турцию и Танзанию приостановили из-за роста числа заболевших коронавирусом за границей. Правительство РФ приостановило авиасообщение с этими странами с 15 апреля по 1 июня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.05.21

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