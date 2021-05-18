Абхазия упростила для российских туристов пересечение границы

Власти Абхазии ускорили процедуру пересечения национальной границы туристами. Россиянам больше не придется стоять в пробках перед досмотром, сообщили в пресс-службе министерства туризма Абхазии.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об упрощении процедуры пересечения российско-абхазской для туристов. Теперь автобусы микроавтобусы с туристами могут двигаться по отдельной полосе, выделенной для спецтранспорта. Туристический транспорт будут досматривать вне очереди, а пассажирам даже не придется выходить их автобусов.

Но у процедуры есть и свои условия. Во-первых, туристов должен сопровождать сотрудник Госслужбы охраны Абхазии. Во-вторых, у гидов должен быть полный список туристов, находящихся в автобусе, с копиями паспортов.

Как сообщал «Новый День», российские туристы больше всего ждут открытия границ Италии, Таиланда и Испании. Многие хотят посетить сразу все страны ЕС, некоторые готовы остановиться на Франции. Еще меньше ожидания россиян в отношении Вьетнама и Индонезии. Меньше всего путешественники стремятся попасть в Индию и Китай.

Сухум, Наталья Рязанова

Сухум. Другие новости 18.05.21

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