Правительству поручено ввести кешбэк за уже купленные путевки для детей

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже приобрел путевки в лагерь. Перед эти он заявил, что «видит проблемы» с реализацией программы «детского» кешбэка.

«Если купили уже [путевки], давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кэшбека», – сказал Путин (цитата по РИА «Новости») на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, отметив, что ранее анонсированная программа затрагивает весь летний детский отдых, а не только вторую смену.

«Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения», – поручил глава государства кабмину.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, доложил Путину, что программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая. В ней примут участие около тысячи лагерей. 500 лагерей подключились к акции напрямую, еще 500 – через партнеров-агрегаторов, уточнил вице-премьер. «Эта мера предусматривает примерно для 357 тыс. детей компенсацию половины путевок», – сказал Чернышенко, напомнив, что на программу «детского» кешбэка выделено 5 млрд рублей.

Напомним, программа детского туристического кешбэка будет действовать до 15 сентября 2021 года. Вернуть можно будет 50% от стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. При этом родители смогут приобретать путевки только в стационарные детские лагеря, включенные в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. Поездка должна быть оплачена по карте «Мир». Возврат средств будет осуществлен в течение пяти рабочих дней. Список регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы «детского» кешбэка, определит Ростуризм.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.21

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