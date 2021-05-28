Тунис отменил ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов

Власти Туниса отменили ПЦР-тесты для иностранцев, привитых от коронавируса, или получивших естественный иммунитет после Covid-19. Для них больше не обязателен карантин после прилета, сообщил «Вестник АТОР».

С 1 июня отменяются карантинные меры для иностранцев, прошедших полную вакцинацию или переболевших Covid-19 за 6 недель до поездки. Новые правила коснутся только пассажиров регулярных рейсов. Остальные туристы старше 12 лет должны будут представить отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и провести неделю в самоизоляции в отеле.

Напомним, Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Тунисом. Прямые грузопассажирские рейсы власти Туниса считают чартерными.

Многие россияне выбирают отдых в Тунисе вместе курортов Турции. Авиасообщение с Турцией было приостановлено до 1 июня. По некоторым данным, полеты возобновятся не ранее 15 июня.

Тунис, Наталья Рязанова

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