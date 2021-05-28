Россияне потратили 700 млн рублей за три дня по программе детского кэшбека

Россияне купили путевок в детские лагери на 700 млн рублей всего за три первых дня действия программы кэшбека. Покупки зафиксированы в первые же минуты старта продаж, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«За первые три дня работы программы родители уже купили 21 тыс. путевок для детей. Средняя стоимость приобретенных путевок составила 33 тыс. рублей. В течение ближайших дней людям автоматически вернется 50% от стоимости путевки, в максимуме – 20 тыс. рублей», – сказала чиновница.

Ведомство позаботилось об экономии даже для тех, кто купил путевку до старта программы детского кэшбека. С 15 июня они смогут заполнить заявку на возмещение части затрат на портале госуслуг. К ней нужно будет приложить документ, подтверждающий оплату путевки.

Как сообщал «Новый День», 20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила программы кэшбека на путевки в детские лагери. Программа будет действовать по 15 сентября включительно, и для нее уже выделили 5 млрд рублей. Впервые кэшбек на детский отдых анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.05.21

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