Правительство РФ утвердило правила кэшбека за отдых детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила программы кэшбека на путевки в детские лагери, которая будет действовать с 25 мая по 15 сентября включительно. Для реализации программы выделено 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Россиянам вернут 50% стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. Часть стоимости отдыха будет автоматически зачислена родителям на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней

«Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм», – говорится в сообщении.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о тех россиянах, кто купил путевки для детей до даты старта программы. Михаил Мишустин во время заседания кабмина попросил учесть замечания главы государства.

Как сообщал «Новый День», Владимир Путин анонсировал возврат части денег за детский отдых в конце апреля. Сразу после оглашения послания президента РФ Федеральному Собранию россияне перестали бронировать места в детских лагерях. Организаторы детского отдыха пожаловались, что многие родители решили сдать уже купленные путевки, чтобы потом приобрести их с кэшбеком.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

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