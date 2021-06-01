Власти РФ разрешили полеты еще в девять стран

Россия возобновит регулярные авиарейсы еще в восемь стран с 10 июня. Правительство РФ разрешило россиянам летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию, сообщается на сайте кабмина.

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом прошло поздним вечером 31 мая. Решено также возобновить рейсы в Албанию и Великобританию.

«С 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю. Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе», – пояснили в пресс-службе правительства.

В ассоциации туроператоров уточнили, что Австрия, Венгрия и Люксембург не принимают российских туристов, кроме отдельных категорий граждан. Маврикий полностью закрыт для туристов и попасть туда до конца июня не получится. А вот Хорватия и Албания готовы принимать россиян даже без ПЦР-тестов.

«Ливан – нишевое и немассовое туристическое направление, билеты из-за ограниченного числа рейсов будут дорогими. Рейсы Москва – Рабат (Марокко) не будут пользоваться популярностью у туристов из-за удаленности от курортов, а ограниченность перевозки скажется на высокой стоимости билетов», – сообщил «Вестник АТОР».

Кроме того , с 10 июня Россия увеличивает число полетов в неделю в Азербайджан, Армению, Грецию, Египет, Сербию, Катар, Узбекистан и Таджикистан.

Ранее Тунис отменил ПЦР-тесты для иностранцев, привитых от коронавируса, или получивших естественный иммунитет после Covid-19. Власти отметили для таких туристов и обязательный карантин. Остальные россияне старше 12 лет должны будут представить отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и провести неделю в самоизоляции в отеле.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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