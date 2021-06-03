Пока закрытая для россиян Турция отменила для привитых туристов тесты с 1 июня

Турция с 1 июня упростила правила въезда для иностранцев. Привитым россиянам не придется показывать отрицательный ПЦР-тест и соблюдать карантин, сообщили в пресс-службе авиакомпании Turkish Airlines.

Туристам достаточно будет сертификата о вакцинации минимум за 14 дней до прилета. Гостям с естественным иммунитетом нужно будет показать справку, что они переболели Covid-19 за полгода до поездки.

Всем остальным придется сдать ПЦР-тест не ранее 72 часов до прилета или сделать экспресс-тест на антитела максимум за 48 часов до прибытия. Справка не нужна только детям до 6 лет.

Для всех туристов остается обязательным масочный режим и заполнение анкеты на сайте Минздрава Турции. Некоторых выборочно попросят сдать ПЦР-тесты в аэропорте прилета.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за быстрого роста заболеваемости в иностранных государствах. Позже запрет на полеты продлили до 21 июня.

Анкара, Наталья Рязанова

Анкара. Другие новости 03.06.21

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