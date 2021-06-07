Азербайджан с 10 июня откроется для привитых россиян

Власти Азербайджана с 10 июня готовы принять российских и турецких туристов, сделавших прививку от коронавируса. Всем несовершеннолетним придется показать отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, сообщает «Вестник АТОР».

В Баку примут также прибывших самолетом туристов из России и Турции, которые переболели Covid-19. Теперь россиянам и туркам не придется получать отдельное разрешение оперштаба республики.

Специалисты АТОР предположили, что россияне смогут использовать Баку как промежуточный пункт в поездках в Турцию, перелеты в которую пока официально не разрешены. Но большого турпотока не ожидают из-за высоких цен на билеты в Азербайджан.

Напомним, Россия с 10 июня увеличит число рейсов из Москвы в Баку до семи в неделю. В те же сроки возобновится авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, Албанией и Великобританией.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.06.21

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