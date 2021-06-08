«Главкосмос» предложил туристам задержаться на МКС на месяц

«Главкосмос» предложил космическим туристам индивидуальные туры на Международную космическую станцию (МКС). Желающие могут провести в космосе до 30 дней, сообщили в компании.

Стандартный тур включает 10 дней на борту МКС, но, по желанию туриста, срок можно изменить.

«Срок пребывания на МКС может быть увеличен, исходя из ваших пожеланий. Наши специалисты с радостью подготовят индивидуальную программу пребывания на МКС для вас», – предложили в компании.

Гостям предлагается стать частью команды и даже поучаствовать в научных экспериментах. И самим выбрать дату старта из нескольких предложенных. Самые большие фанаты даже смогут купить капсулу спускаемого аппарата корабля «Союз».

«Главкосмос» не уточнил, во сколько обойдется тур на МКС стандартной продолжительности.

Напомним, в конце марта гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов объявил, что во второй половине 2023 года Российская компания сможет предложить космическим туристам «полеты по конкурентоспособной цене».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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