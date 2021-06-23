Туроператоры должны россиянам 47 млрд рублей за отмененные поездки

Туроператоры ликвидировали 37 млрд рублей долга перед клиентами за несостоявшиеся в 2020 году туры. И остались должны еще 47 млрд за поездки, отмененные в апреле-мае 2021 года, сообщили в Ростуризме.

Долг бизнеса перед туристами по итогам 2020 года оценивался в 44 млрд рублей. Его удалось сократить до 7 млрд, и пять из них приходились на путевки в Турцию.

«Из оставшейся задолженности 5 млрд рублей – это поездки в Турцию. Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь», – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ведомство призвало туроператоров первыми отправлять в Турцию тех россиян, кто купил туры до 31 марта 2020 года и не смог выехать из страны из-за закрытых границ.

Приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 22 июня привела к тому, что сумма задолженности снова резко выросла.

«Есть туристы, поездки которых перенеслись из-за закрытия Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 млрд рублей с глубиной бронирования до конца сентября», – добавила руководитель ведомства.

Напомним, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в первый же день возобновления полетов в Турцию улетели 12,2 тыс. туристов. Планируется, что до конца сентября на турецких курортах отдохнут около 3 млн россиян, а высокий сезон может быть продлен до конца октября при хорошей погоде.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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