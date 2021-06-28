В Ивановскую область не пустят непривитых и неболевших ковидом туристов

Власти Ивановской области запретили с 1 июля въезд туристов без сертификатов о полной вакцинации от коронавируса или о наличии антител после перенесенного заболевания. Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По его словам, новые правила вводятся для граждан, прибывающих в Ивановскую области в автобусном туре, и для участников шоп-туров в торговые центры. У туристов больше не будут спрашивать отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до въезда в регион, подчеркнул чиновник.

Фокин объяснил, что нововведения связаны с ростом заболеваемости ковидом и числом госпитализаций, передает ТАСС. Так, количество госпитализированных за неделю увеличилось на 35%.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Калининградской области готовят антиковидные ограничительные меры для туристов.

Иваново, Наталья Петрова

Иваново. Другие новости 28.06.21

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