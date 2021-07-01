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Четверг, 1 июля 2021, 12:06 мск

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Пхукет открылся для привитых интуристов, кроме россиян

Тайские власти открыли Пхукет для иностранных туристов, привитых одобренными вакцинами. Пока Всемирная организация здравоохранения не признает безопасность российских вакцин, россияне не попадут в их число, сообщает «Вестник АТОР».

Туристы из 66 стран с 1 июля смогут отдохнуть на Пхукете без карантина. На острове они должны пробыть 14 дней и могут сменить два отеля. Но для посещения других районов Таиланда иностранцам придется за две недели сдать три ПЦР-теста и показать отрицательный результат. Тесты необходимо оплатить заранее, они обойдутся в 8 тыс. бат (более 18 тыс. рублей).

Эксперты предполагают, что россияне смогут посетить Пхукет ближе к осени: тайские власти запросили у России результаты испытания вакцин.

Напомним, власти обещали открыть Паттайю для иностранцев к октябрю и отменить карантин для всех привитых туристов. Им придется оставаться в районах Банг-Ламунг и Саттахип семь дней, прежде чем отправиться в другие места.

Пхукет, Наталья Рязанова

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